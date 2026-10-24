Москва24 октВести.Пожарные потушили возгорание крыши многоквартирного дома в Ленинском районе Луганска. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЛНР.
Вызов о пожаре поступил спасателям ранним утром 24 октября.
По информации: дом двухэтажный, на 2 подъезда … Площадь возгорания наблюдалась по всей площади крыши - 300 кв. м … В результате пожара уничтожено 300 кв. м крыши и квартира площадью 58 "квадратов"говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Жильцов дома экстренно эвакуировали.
Благодаря оперативным действиям пожарных ликвидировать открытое горение удалось в 11.28 мск. Ликвидация последствий продолжается.
Причина возгорания устанавливается органы дознания МЧС России.