Москва24 окт Вести.Пожарные потушили возгорание крыши многоквартирного дома в Ленинском районе Луганска. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЛНР.

Вызов о пожаре поступил спасателям ранним утром 24 октября.

По информации: дом двухэтажный, на 2 подъезда … Площадь возгорания наблюдалась по всей площади крыши - 300 кв. м … В результате пожара уничтожено 300 кв. м крыши и квартира площадью 58 "квадратов"