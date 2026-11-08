Подросток пострадал на пожаре в Рыбинске Ярославской области

В Ярославской области в результате пожара пострадал 15-летний юноша Подросток пострадал на пожаре в Рыбинске Ярославской области

Москва8 ноя Вести.В Ярославской области в результате пожара в квартире многоэтажки пострадал 15-летний юноша. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло 7 ноября, в субботу, на проспекте Ленина в Рыбинске.

К сожалению, пострадал 15-летний парень. Огнем закопчены стены и потолок на площади 9 квадратных метров, уничтожено имущество на площади 3 квадратных метра говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным специалистов, пожар начался из-за аварийного режима работы электрооборудования. К его ликвидации привлекались 9 человек личного состава с применением 3 единиц техники.