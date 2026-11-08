Москва8 нояВести.В Ярославской области в результате пожара в квартире многоэтажки пострадал 15-летний юноша. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло 7 ноября, в субботу, на проспекте Ленина в Рыбинске.
К сожалению, пострадал 15-летний парень. Огнем закопчены стены и потолок на площади 9 квадратных метров, уничтожено имущество на площади 3 квадратных метраговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным специалистов, пожар начался из-за аварийного режима работы электрооборудования. К его ликвидации привлекались 9 человек личного состава с применением 3 единиц техники.