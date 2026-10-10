Ребенок-инвалид получил серьезные ожоги из-за загоревшейся на нем одежды в Туве

Одежда загорелась на ребенке-инвалиде в Туве, он в тяжелом состоянии Ребенок-инвалид получил серьезные ожоги из-за загоревшейся на нем одежды в Туве

Москва10 окт Вести.В Кызыле 15-летний ребенок-инвалид получил серьезные ожоги после того, как на нем загорелась одежда. Пострадавший помещен в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Тыва

Пожарных вызвали вечером 10 октября, в субботу, из-за задымления в квартире на улице Кечил-оола.

Выяснилось, что на ребенке-инвалиде 15 лет загорелась футболка. От одежды он избавился самостоятельно до приезда пожарных… Подросток с термическими ожогами лица, шеи, верхней части живота, верхних конечностей, предплечий, верхних частей бедер и ожоговым шоком в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Предварительно, подросток находился в квартире с пьяной бабушкой. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.