В Ленобласти произошел пожар в детском лагере "Победа"

Загорелся спальный корпус детского лагеря в Ленобласти В Ленобласти произошел пожар в детском лагере "Победа"

Москва15 авг Вести.Спальный корпус загорелся в детском лагере "Победа" в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает региональное МЧС.

В двухэтажном здании спального корпуса произошёл пожар. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров говорится в сообщении

Из лагеря самостоятельно эвакуировались 117 детей и 14 взрослых. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Ликвидировали возгорание огнеборцы ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области, а также ГКУ "Леноблпожспас".

По факту пожара Выборгская городская прокуратура проводит проверку.