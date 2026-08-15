Москва15 авгВести.Спальный корпус загорелся в детском лагере "Победа" в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает региональное МЧС.
В двухэтажном здании спального корпуса произошёл пожар. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метровговорится в сообщении
Из лагеря самостоятельно эвакуировались 117 детей и 14 взрослых. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Ликвидировали возгорание огнеборцы ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области, а также ГКУ "Леноблпожспас".
По факту пожара Выборгская городская прокуратура проводит проверку.