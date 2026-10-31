Москва31 октВести.В городе Всеволожск загорелся торговый центр. На данный момент пожар локализован на площади 2250 квадратных метров, сообщили в МЧС Ленинградской области.
Всего эвакуировано 65 человек. Из них – 20 детей.
Дополнительно эвакуировано 35 человек из них 5 детей (общее количество эвакуировано 65 человек из них 20 детей)уточняется в сообщении в MAX
Ранее сообщалось, что на улице Александровская д. 75, к.1 загорелся второй этаж торгового центра.
На месте происшествия организован оперативный штаб.
Данных о пострадавших не поступало.