Пожар в торговом центре в Ленобласти локализовали на площади 2250 кв. м

Пожар в торговом центре в Ленобласти локализован на 2250 кв. м Пожар в торговом центре в Ленобласти локализовали на площади 2250 кв. м

Москва31 окт Вести.В городе Всеволожск загорелся торговый центр. На данный момент пожар локализован на площади 2250 квадратных метров, сообщили в МЧС Ленинградской области.

Всего эвакуировано 65 человек. Из них – 20 детей.

Дополнительно эвакуировано 35 человек из них 5 детей (общее количество эвакуировано 65 человек из них 20 детей) уточняется в сообщении в MAX

Ранее сообщалось, что на улице Александровская д. 75, к.1 загорелся второй этаж торгового центра.

На месте происшествия организован оперативный штаб.

Данных о пострадавших не поступало.