Пожарные тушат возгорание в торговом центре во Всеволожске

Во Всеволожске горит торговый центр, посетители эвакуированы Пожарные тушат возгорание в торговом центре во Всеволожске

Москва31 окт Вести.Во Всеволожске Ленинградской области вечером 31 октября произошло возгорание в торговом центре, сообщает региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 75, к. 1. Горит второй этаж говорится в публикации

Из горящего здания были эвакуированы 30 человек, в том числе 15 детей. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

На месте пожара организован оперативный штаб.

На месте работают сотрудники нескольких пожарных частей "Леноблпожспаса".