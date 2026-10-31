Москва31 октВести.Во Всеволожске Ленинградской области вечером 31 октября произошло возгорание в торговом центре, сообщает региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 75, к. 1. Горит второй этажговорится в публикации
Из горящего здания были эвакуированы 30 человек, в том числе 15 детей. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
На месте пожара организован оперативный штаб.
На месте работают сотрудники нескольких пожарных частей "Леноблпожспаса".