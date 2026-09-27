Москва27 сенВести.В Воркуте ликвидируют пожар в торговом центре "Белые ночи", огонь охватил 430 квадратных метров кровли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Коми.
Возгорание произошло вечером 27 сентября на улице Ленина.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на мансардном этаже здания. По предварительной информации, площадь пожара составляет 430 квадратных метровговорится в сообщении
Информации о пострадавших не поступало.
На месте происшествия работают 12 пожарных и четыре единицы техники.