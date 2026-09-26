Пострадавшая при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке: звонила мужу и говорила, что умираю

Пострадавшая при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке рассказала, как ей удалось спастись Пострадавшая при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке: звонила мужу и говорила, что умираю

Москва26 сен Вести.Пострадавшая при пожаре в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке Алина Гильманова спаслась, выпрыгнув из окна. Подробности девушка рассказала ИС "Вести".

В момент пожара Алина находилась в своей студии красоты на третьем этаже ТЦ.

Я отдыхала у себя в кабинете, ждала клиентку. Потом слышу крики, открываю дверь и вижу дым огромный, темный, и слышу, как девушки кричат, но, к сожалению, я бы им уже ничем не помогла. Я пытаюсь открыть окно, оно не открывается. Потом я попыталась все-таки в течение пяти минут открыть это окно и начинаю кричать людям. Я говорю: "Принесите плед, одеяло, помогите!" … Выбегает девушка с пледом … все натянули, мне кричат: "Прыгай!" И я подумала: "Там умру или тут умру". Думаю: "Дай попробую". И прыгаю, теряю сознание. Потом просыпаюсь от того, что не могу дышать рассказала пострадавшая

Девушка отметила, что если бы не плед и помощь людей, ее бы уже не было.

Когда прыгала, я звонила мужу, говорила: "Я тебя люблю, я умираю, я сгорю". И он собрал штрафов, я не знаю на сколько тысяч рублей, и он прилетел ко мне сразу. Потом мама узнала. И меня забрали вспоминает девушка

Сейчас Алина находится в больнице с ушибом ребер и переломом бедра.

Ранее в Стерлитамаке прошли похороны трех сестер, которые погибли при пожаре в торгово-сервисном комплексе "Солнечный".