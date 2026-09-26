Пострадавшая при пожаре в Стерлитамаке: проблемы с безопасностью в ТЦ были давно

Пострадавшая заявила, что проблемы с безопасностью в ТЦ Стерлитамака были давно Пострадавшая при пожаре в Стерлитамаке: проблемы с безопасностью в ТЦ были давно

Москва26 сен Вести.Пострадавшая при пожаре в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке Алина Гильманова рассказала в интервью ИС "Вести", что давно обращала внимание на проблемы с безопасностью в ТЦ.

Гильманова арендовала помещение для своей студии красоты в "Солнечном" на протяжении двух лет.

Я их каждый раз предупреждала, говорю: "Сделайте мне розетку, сделайте мне окно, сделайте мне потолок" … Они ничего не делали никогда. [Владелец торгового центра] говорил: "идите отсюда" … Картонные стены были. У нас не было никогда извещателей рассказала девушка

Ранее сообщалось, что Гильманова спаслась от огня, выпрыгнув из окна.