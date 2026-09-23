Шкафы в коридорах и сломанная сигнализация: детали пожара в ТЦ Стерлитамака

Эвакуационные пути в ТЦ Стерлитамака были захламлены — РЕН ТВ Шкафы в коридорах и сломанная сигнализация: детали пожара в ТЦ Стерлитамака

Москва23 сен Вести.В торговом комплексе в Стерлитамаке, где произошел пожар, эвакуационные коридоры оказались захламлены — их перегородили шкафами, а пожарная сигнализация не сработала, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

При пожаре сигнализация не сработала, были проблемы с вентиляцией. Коридоры находились в непригодном состоянии говорится в сообщении

Посетители с первых двух этажей вовремя заметили дым и пламя и смогли оперативно покинуть здание. А люди, находившиеся на верхних этажах, не получили оповещений и оказались отрезанными от выхода.

Владельцами комплекса числились супруги, но к настоящему моменту они расторгли брак — теперь каждому из них принадлежит отдельное крыло здания. Источник РЕН ТВ утверждает, что один из владельцев систематически сокращал расходы, экономя на разных аспектах эксплуатации объекта.

Ранее сообщалось, что собственника комплекса "Солнечный" задержали по подозрению в ненадлежащем оказании услуг.