Собственник ТЦ "Солнечный" задержан по подозрению в ненадлежащем оказании услуг

В Стерлитамаке задержан владелец ТЦ "Солнечный", в котором произошел пожар Собственник ТЦ "Солнечный" задержан по подозрению в ненадлежащем оказании услуг

Москва23 сен Вести.Собственник торгового центра "Солнечный" был задержан по подозрению в ненадлежащем оказании услуг после произошедшего в здании пожара. Об этом сообщает СКР.

Накануне в ТЦ в Стерлитамаке произошло воспламенение, в результате которого 4 человека погибли. Есть пострадавшие.

В Башкортостане по подозрению в ненадлежащем оказании услуг задержан владелец торгового комплекса, при пожаре в котором погибли и пострадали люди написано в канале СК России

Следствие полагает, что владелец торгового центра не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности. Это привело к трагическим последствиям.

В настоящее время ведется вопрос об избрании мужчине меры пресечения.