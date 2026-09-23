Москва23 сенВести.Собственник торгового центра "Солнечный" был задержан по подозрению в ненадлежащем оказании услуг после произошедшего в здании пожара. Об этом сообщает СКР.
Накануне в ТЦ в Стерлитамаке произошло воспламенение, в результате которого 4 человека погибли. Есть пострадавшие.
В Башкортостане по подозрению в ненадлежащем оказании услуг задержан владелец торгового комплекса, при пожаре в котором погибли и пострадали людинаписано в канале СК России
Следствие полагает, что владелец торгового центра не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности. Это привело к трагическим последствиям.
В настоящее время ведется вопрос об избрании мужчине меры пресечения.