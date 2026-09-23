Очевидец пожара в Стерлитамаке рассказал, как спасали людей при помощи "Газели"

Стало известно, как очевидцы пожара в Стерлитамаке самостоятельно спасали людей Очевидец пожара в Стерлитамаке рассказал, как спасали людей при помощи "Газели"

Москва23 сен Вести.Свидетели пожара в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке самостоятельно пытались помочь людям выбраться из здания до приезда спасателей. Подробностями с ИС "Вести" поделился очевидец Эдуард Кинзябулатов.

По словам мужчины, один из неравнодушных жителей подогнал к зданию "Газель", при помощи которой удалось дотянуться лестницей до запертых в огне людей.

Тут парнишка, и он "Газельку" подогнал, туда заехал. Прям вплотную к стене подогнал. Ребята взяли лестницу, прям туда забрались. И они еле-еле достали, девчонкам прям повезло! Мы уже подумали, что им придется прыгать на "Газель" рассказал очевидец

Пожар в четырехэтажном ТСК на улице Коммунистическая в Стерлитамаке произошел днем 22 сентября. В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Собственник торгового центра был задержан по подозрению в ненадлежащем оказании услуг после произошедшего в здании пожара. В настоящее время ведется вопрос об избрании мужчине меры пресечения.