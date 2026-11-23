На Сахалине 40-летняя дружба двух местных жителей закончилась уголовным делом МВД: житель Сахалина предстанет перед судом за порчу имущества близкого друга

Москва23 ноя Вести.В Долинском округе Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села, он обвиняется в умышленном уничтожении имущества близкого друга, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что фигурант и 61-летний потерпевший дружили более 40 лет. В сентябре давний товарищ без приглашения пришел нетрезвым к фигуранту домой и решил высказать обиды пятилетней давности, ударив пару раз обвиняемого. Фигурант выгнал своего друга. Тот решил отомстить, испортив автомобиль своего обидчика. Ночью он пришел на парковку, там проткнул все колеса ножом и скрылся. Его деяния зафиксировали камеры видеонаблюдения. Это помогло установить его причастность к преступлению.

Уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества будет рассмотрено в суде говорится в сообщении

Сумма ущерба законному владельцу составила 20 тысяч 400 рублей.