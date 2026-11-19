До 15 лет лишения свободы грозит жителю Сахалина за хранение и сбыт наркотиков

На Сахалине в суд направлено дело о незаконном сбыте и хранении наркотиков До 15 лет лишения свободы грозит жителю Сахалина за хранение и сбыт наркотиков

Москва19 ноя Вести.Холмской городской прокуратурой утверждено заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконный сбыте, хранении, перевозке наркотиков, сообщается в MAX-канале прокуратуры Сахалинской области.

Следствие установило, что в июне 2026 года обвиняемый в салоне автомобиля безвозмездно угостил знакомого синтетическим наркотиком, а позже приобрел через мессенджер запрещенное к обороту вещество, часть которого употребил сам, а оставшуюся массу сбыл. Стражи порядка изъяли у него запрещенные вещества.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.