Житель Сахалина приговорен к штрафу за хранение мака Штраф 20 тыс. рублей заплатит вырастивший в лесу и хранивший мак житель Сахалина

Москва3 ноя Вести.На Сахалине вынесен приговор местному жителю за незаконное хранение наркотических средств в значительном размере, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы области.

Установлено, что подсудимый является потребителем наркотических средств. В мае 2026 года в лесу Долинского района посадил семена мака, потом собрал урожай, который хранил в автомобиле до момента обнаружения и изъятия его сотрудниками полиции. Экспертиза подтвердила, что найденное является маком общей массой 32,1 грамма.

Суд назначил штраф в размере 20 000 рублей говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.