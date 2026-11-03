Москва3 нояВести.На Сахалине вынесен приговор местному жителю за незаконное хранение наркотических средств в значительном размере, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы области.
Установлено, что подсудимый является потребителем наркотических средств. В мае 2026 года в лесу Долинского района посадил семена мака, потом собрал урожай, который хранил в автомобиле до момента обнаружения и изъятия его сотрудниками полиции. Экспертиза подтвердила, что найденное является маком общей массой 32,1 грамма.
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Приговор не вступил в законную силу.