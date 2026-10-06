В Новгородской области на 10 лет осужден мужчина, пытавшийся живьем сжечь жену

На 10 лет осужден новгородец, пытавшийся живьем сжечь свою жену В Новгородской области на 10 лет осужден мужчина, пытавшийся живьем сжечь жену

Москва6 окт Вести.В Новгородской области на 10 лет 4 месяца осужден 54-летний мужчина, пытавшийся живьем сжечь свою жену. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В июне 2026 года нетрезвый фигурант, находясь в квартире одного из домов в поселке Хвойная, облил свою супругу бензином и поджег ее.

В результате распространения огня потерпевшей были причинены термические ожоги одежды, головы и тела, повлекшие тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью) и приговорен к 10 годам 4 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком 1,5 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.