В Москве осудили кенийца за потушенный снежком Вечный огонь Кенийца, потушившего снежком Вечный огонь, приговорили к 2 годам колонии

Москва21 авг Вести.Гражданин Кении, который снежком потушил Вечный огонь в Троицке, проведет два года в колонии-поселении. Такой вердикт вынес суд в Москве, сообщает РИА Новости.

В судебных материалах говорится, что в конце декабря 2025 года, находясь у мемориала участникам Великой Отечественной войны на улице Текстильщиков, кениец бросил снежок в огонь и потушил его.

После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело о повреждении или осквернении воинских захоронений, памятников или иных мемориальных сооружений. Иностранец признал вину и раскаялся в содеянном.

При этом он обжаловал приговор, попросил назначить более мягкое наказание уточнила адвокат

В публикации сообщается, что жена обвиняемого сделала благотворительный взнос на содержание мемориала, а посольство Кении направило письмо руководству города с извинениями.

Адвокат кенийца сообщила агентству, что мужчина может выйти на свободу через несколько месяцев, поскольку время, проведенное в СИЗО, засчитывается по схеме "день за два".