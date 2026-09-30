Москва30 сенВести.Военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего жителя Красноярска по уголовному делу о поджоге автомобилей полиции в целях дестабилизации деятельности органов власти. Об этом сообщила прокуратура Забайкальского края.
По версии стороны обвинения, в октябре 2025 года фигурант вступил в переписку с неустановленными лицами, которые убедили его в необходимости якобы оказать содействия в поимке коррупционера. В этих целях в ноябре он дважды совершил поджоги служебных автомобилей сотрудников полиции в Красноярске, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 1,5 млн рублейговорится в канале надзорного ведомства в MAX
Согласно решению военного суда, красноярец приговорен к 14 голам лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся – в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы сроком на 2 года. Также с него взыскана вся сумма причиненного ущерба.