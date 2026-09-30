За поджог автомобилей полиции житель Красноярска отправится за решетку на 14 лет

Житель Красноярска на 14 лет отправится за решетку за поджог автомобилей полиции За поджог автомобилей полиции житель Красноярска отправится за решетку на 14 лет

Москва30 сен Вести.Военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего жителя Красноярска по уголовному делу о поджоге автомобилей полиции в целях дестабилизации деятельности органов власти. Об этом сообщила прокуратура Забайкальского края.

По версии стороны обвинения, в октябре 2025 года фигурант вступил в переписку с неустановленными лицами, которые убедили его в необходимости якобы оказать содействия в поимке коррупционера. В этих целях в ноябре он дважды совершил поджоги служебных автомобилей сотрудников полиции в Красноярске, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 1,5 млн рублей говорится в канале надзорного ведомства в MAX

Согласно решению военного суда, красноярец приговорен к 14 голам лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся – в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы сроком на 2 года. Также с него взыскана вся сумма причиненного ущерба.