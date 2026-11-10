Москва10 ноя Вести.В Нижнем Новгороде мужчина два раза сжигал транспорт соперников в борьбе за сердце женщины. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по области в MAX.

Заявление об угоне подал в полицию 44-летний житель города. Он рассказал, что неизвестный забрал его мотоцикл, находившийся на охраняемой стоянке на улице Васнецова.

Позже транспортное средство нашли в 50 метрах от места парковки – оно полностью сгорело. Причиненный ущерб составил 640 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Сотрудники уголовного розыска автозаводской полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции городского Управления МВД России задержали 48-летнего жителя Автозаводского района по подозрению в совершении данного преступления. Злоумышленник признал вину в содеянном и сообщил, что совершил деяние из-за конфликта с заявителем на почве ревности говорится в публикации

Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.