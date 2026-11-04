Бастрыкин заинтересовался ситуацией со сносом дома бойца СВО в Карелии Главе СК доложат о ситуации со сносом дома бойца СВО в Карелии

Москва4 ноя Вести.Председателю Следственного комитата России Александру Бастрыкину доложат о ситуации со сносом дома участника специальной военной операции в селе Леппясюрья Суоярвского района Карелии. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным ряда источников, боец прибыл из зоны СВО в республику в отпуск, и только на месте узнал, что остался без жилплощади – дом, где он проживал до службы, разобрали, а другое жилье не предоставили. К тому же, все еще не решен вопрос о постоянной прописке.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Карелия организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Карелия Козлову М. С. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.