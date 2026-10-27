Москва27 октВести.В центральный аппарат Следственного комитета РФ будет представлена информация о проверке обстоятельств нарушения жилищных прав многодетной семьи из Республики Карелия, сказано в сообщении пресс-службы ведомства в MAX.
Информация об этом ранее появилась в медиапространстве.
Сообщалось, что мать троих детей из Петрозаводска лишилась единственного жилья после пожара. Временное жилье, которое ей предоставили, было не пригодно для проживания.
Уполномоченные органы отказывают женщине в признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, ссылаясь на сохранение регистрации по месту жительства в сгоревшем домесказано в публикации
По данному факту следственными органами СК России по Республике Карелия организована процессуальная проверка о халатности.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства представить доклад о ходе процессуальной проверки, установленных обстоятельствах и мерах, принимаемых для защиты прав граждан.