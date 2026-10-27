СК проверит нарушения прав семьи из Карелии, которая лишилась жилья после пожара

В СК заинтересовались погорельцами из Карелии, которые не могут получить жилье СК проверит нарушения прав семьи из Карелии, которая лишилась жилья после пожара

Москва27 окт Вести.В центральный аппарат Следственного комитета РФ будет представлена информация о проверке обстоятельств нарушения жилищных прав многодетной семьи из Республики Карелия, сказано в сообщении пресс-службы ведомства в MAX.

Информация об этом ранее появилась в медиапространстве.

Сообщалось, что мать троих детей из Петрозаводска лишилась единственного жилья после пожара. Временное жилье, которое ей предоставили, было не пригодно для проживания.

Уполномоченные органы отказывают женщине в признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, ссылаясь на сохранение регистрации по месту жительства в сгоревшем доме сказано в публикации

По данному факту следственными органами СК России по Республике Карелия организована процессуальная проверка о халатности.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства представить доклад о ходе процессуальной проверки, установленных обстоятельствах и мерах, принимаемых для защиты прав граждан.