Москва27 окт Вести.Члены Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обсудили проблему парализованных осужденных, находящихся в российских колониях. Таких людей сегодня сотни, и уровень их жизни стал темой дискуссии на заседании профильной комиссии при СПЧ. Об этом пишет MK.RU.

По данным правозащитников, в каждом регионе отбывают наказание несколько десятков частично или полностью парализованных осужденных. Ухаживать за ними в колониях некому. Если человека оставляют лежать в отряде, обязанность помогать ему принимать пищу, мыться и ходить в туалет ложится на других осужденных. В медчасти их также обслуживают заключенные, привлекаемые к этим добровольным и никак не оплачиваемым работам.

Часто родственники лежачих осужденных расплачиваются с такими "сиделками" продуктами и сигаретами, но если у парализованного нет близких, помощь ему остается исключительно актом милосердия со стороны соседей по отряду.

Примечательно, что закон уже сегодня позволяет освобождать от отбывания наказания людей, находящихся в состоянии беспомощности и не способных себя обслуживать. Однако тюремные медики опасаются выносить подобные заключения.

Комиссия при СПЧ предложила готовить совместные обращения в суд. Верифицировать решение комиссии о признании осужденного неспособным отбывать наказание могли бы члены ОНК, своими глазами увидевшие лежачего заключенного, а также уполномоченный по правам человека в регионе. Эту идею в ближайшее время планируется реализовать.