Москва3 ноя Вести.Власти России намерены разобраться с ситуацией, из-за которой жители Курской области, потерявшие жилье во время боевых действий летом 2024 года, не могут оформить жилищные сертификаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет примерно о 200 жителях, чьи квартиры относились к муниципальному социальному фонду. Ранее право на получение сертификата имели не только собственники разрушенного жилья, но и наниматели таких помещений. Однако в июне 2025 года федеральные правила изменились, и жильцов социального фонда исключили из числа получателей.

Песков сообщил, что в Кремле ранее не знали о возникшей проблеме, и пообещал обратить на нее внимание.

Мы обязательно ей займемся. Хотя наверняка соответствующие федеральные ведомства нас сейчас услышат, и у них тоже будет возможность в срочном порядке заняться этой темой сказал Песков

Сертификаты позволяют приобрести готовую недвижимость, построить дом по договору подряда или погасить ипотеку, оформленную на утраченное жилье.