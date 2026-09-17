Москва17 сен Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе появилась должность Уполномоченного по правам участников спецоперации и членов их семей при губернаторе. Соответствующее постановление подписано.

Уполномоченный будет работать напрямую с семьями и держать на контроле обращения. Он будет помогать гражданам с документами и со всеми возникающими вопросами, добиваясь результов.

Куряне, как никто другой, знают цену безопасности и знают тех, кто ее обеспечивает. Это наши ребята: соседи, одноклассники, коллеги. И их семьи — тоже наши. Они живут рядом, ходят в те же магазины и водят детей в те же школы. И нередко им нужна помощь, за которой порой не к кому обратиться отмечается в сообщении в MAX

Кандидатуру вскоре выберут.