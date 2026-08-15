МККК не стал комментировать судьбу пропавших после вторжения ВСУ курян МККК отказался комментировать судьбу пропавших жителей Курской области

Москва15 авг Вести.Международный комитет красного креста (МККК) оказался комментировать судьбу около 300 граждан, пропавших после вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году.

В комитете заявили РИА Новости, что не комментируют случаи исчезновения людей.

По общему правилу, МККК никогда публично не комментирует конкретные случаи исчезновения людей. Мы сопереживаем их семьям, которые стремятся узнать, что случилось с их близкими рассказали в пресс-службе МККК

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что судьба порядка 300 жителей Курской области все еще остается неизвестной. С 2024 года удалось вернуть домой 170 мирных жителей региона, насильно и незаконно удерживаемых на территории Украины.