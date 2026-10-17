Россиянам будут разъяснять причины отказа в мерах соцподдержки Путин поручил разъяснять россиянам причины отказа в мерах соцподдержки

Москва17 окт Вести.Гражданам России начнут разъяснять причины отказа в мерах социальной поддержки. Информация должна предоставляться одновременно с принятием такого решения, следует из поручения президента России Владимира Путина.

Соответствующее поручение российский лидер дал по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 19 августа 2026 года. Документ размещен на сайте Кремля.

Речь идет в том числе о ежемесячных пособиях в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Правительству РФ и совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" обеспечить... предоставление гражданам подробной информации о причинах отказа в назначении федеральных мер социальной поддержки одновременно с принятием уполномоченным органом решения об отказе говорится в документе

Также глава государства поручил обеспечить использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для мер социальной поддержки.