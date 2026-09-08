Губернатор Паслер заявил о полном восстановлении Кушвы после сильного урагана Жители Кушвы, потерявшие дома из-за смерча, получили сертификаты на жилье

Москва8 сен Вести.Жители города Кушва в Свердловской области, потерявшие дома из-за сильного смерча в начале лета, получили сертификаты на новое жилье. Об этом глава региона Денис Паслер рассказал в ходе пресс-конференции.

В рекордные сроки мы восстановили Кушву после единственного за всю историю региона смерча. Восстановлены все дома, которые подлежали ремонту, люди получили сертификаты на жилье, если его нельзя было отремонтировать приводит слова Паслера ИС "Вести"

Он добавил, что кушвинцам направлено 348 миллионов рублей, окончательно закрыть вопрос планируется в ближайшие недели.

Мощный смерч обрушился на город 22 июня 2026 года. Стихия разрушила и повредила более 130 домов, десятки автомобилей и линии электропередачи, без света остались порядка 5 тысяч местных жителей. Различные травмы получили 17 человек, четырем потребовалась госпитализация.

В июле глава Кушвинского муниципального округа написал заявление о досрочном прекращении полномочий.