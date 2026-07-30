Москва30 июлВести.Глава Кушвинского муниципального округа написал заявление о досрочном прекращении полномочий – 30 июля на заседании Думы оно было рассмотрено. Об этом сообщает городская администрация.
Михаил Владимирович Слепухин возглавлял муниципалитет с сентября 2013 года. За годы работы под его руководством реализованы значимые проекты в сфере благоустройства, ЖКХ, социальной политики и развития городской инфраструктурыговорится в сообщении
О дате и порядке вступления в должность исполняющего обязанности главы округа будет опубликована дополнительная информация.
В июне Кушву накрыл мощный смерч, который привел к многочисленным повреждениям.