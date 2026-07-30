В Свердловской области глава пострадавшей от смерча Кушвы подал в отставку Глава города Кушвы подал в отставку

Москва30 июл Вести.Глава Кушвинского муниципального округа написал заявление о досрочном прекращении полномочий – 30 июля на заседании Думы оно было рассмотрено. Об этом сообщает городская администрация.

Михаил Владимирович Слепухин возглавлял муниципалитет с сентября 2013 года. За годы работы под его руководством реализованы значимые проекты в сфере благоустройства, ЖКХ, социальной политики и развития городской инфраструктуры говорится в сообщении

О дате и порядке вступления в должность исполняющего обязанности главы округа будет опубликована дополнительная информация.

В июне Кушву накрыл мощный смерч, который привел к многочисленным повреждениям.