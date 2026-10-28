Участник СВО в Сочи лишился квартиры, за которую выплатил ипотеку В Сочи участник СВО лишился жилья из-за подложных документов

Москва28 окт Вести.В Сочи у участника специальной военной операции отобрали квартиру, за которую он выплатил ипотеку. Об этом сообщил Следственный комитет России на платформе MAX.

Главе ведомства будет представлен доклад по ситуации с нарушением жилищных прав участника СВО из Краснодарского края говорится в публикации

Отмечается, что мужчина полностью погасил ипотеку, однако суд вернул дом прежним владельцам на основании подложных документов. Теперь военный вынужден жить в вагончике. По его словам, причиной стала возможная мошенническая схема с недвижимостью.

Сам пострадавший рассказал свою историю в интернете – он раскритиковал расследование уголовного дела органами внутренних дел и попросил правоохранителей помочь восстановить его жилищные права.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК РФ по Краснодарскому краю Александру Нихаеву отчитаться о ранее вынесенных процессуальных решениях, а также о том, что известно по доводам обращения.