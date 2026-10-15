Москва15 октВести.Квартира в центре Москвы, которая принадлежала бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, после конфискации судом по уголовному делу зарегистрировали на Российскую Федерацию. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Денис Балуев.
Только что мне стало известно, что в качестве собственника квартиры номер 12 на улице Поварской, дом 20, зарегистрирована Российская Федерацияотметил адвокат
По его словам, в адрес зарегистрированных в помещении лиц не поступало требование о его добровольном освобождении.
Адвокат напомнил, что квартира на Поварской улице была в числе имущества, конфискованного по первому приговору Тимуру Иванову, которого приговорили к 13 годам колонии по итогам рассмотрения уголовного дела о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе около 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц".