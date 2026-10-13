Тимуру Иванову еще на 3 месяца продлили арест за взятки на 1,415 млрд рублей

Экс-заместителю министра обороны РФ продлили арест по второму уголовному делу Тимуру Иванову еще на 3 месяца продлили арест за взятки на 1,415 млрд рублей

Москва13 окт Вести.Суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову во время рассмотрения второго уголовного дела, сообщил ТАСС адвокат Денис Балуев.

Фигурант обвиняется во взятках на общую сумму более 1,415 млрд рублей, отмывании денег в особо крупном размере, незаконном хранении и изготовлении оружия.

Симоновский районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Тимуру Иванову и Александру Фомину, каждому на 3 месяца (до 8 января 2027 года) сказал собеседник агентства

Ранее Симоновский суд в закрытом режиме приступил рассматривать второе уголовное дел Тимура Иванова и признавшего вину бизнесмена Александра Фомина.

До этого сообщалось, что с экс-замминистра обороны Иванова взыскан долг по коммунальным платежам. Речь шла о квартире в центре Москвы. Сумма долга - 14 778,82 рублей плюс расходы по уплате госпошлины.