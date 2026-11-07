Защита Тимура Иванова просит исключить из обвинения хранение оружия Адвокаты Тимура Иванова утверждают, что он не модифицировал оружие

Москва7 ноя Вести.Защитники экс-замминистра оборы РФ Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взяток на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей, а также отмывании денег, попросили суд исключить из обвинения незаконное хранение и изготовление оружия, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В столичном суде по просьбе представителей защиты Тимура Иванова был допрошен специалист по металлам и сплавам, который рассказал об анализе оружия, изъятого в ходе обыска у фигуранта дела по местам его проживания. По словам специалиста, большие сомнения вызывает сама заводская конструкция оружия, а вот признаков его намеренной переделки он не усматривает рассказал собеседник агентства

По его словам, в заключении экспертов указано, что найденное у Иванова оружие модифицировано "исключительно для изменения внешнего вида, но не изменения характеристик". В связи с этим представитель защиты бывшего чиновника попросили прекратить его уголовное преследование в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее суд в Москве арестовал 40 млн рублей на счете компании "Проопт", которая фигурирует во втором уголовном деле бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова.