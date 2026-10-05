Москва5 октВести.Мировой судья вновь взыскал с экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задолженность по коммунальным платежам. Об этом в MAX сообщает канал судов общей юрисдикции столицы.
Мировой судья судебного участка № 417 района Арбат города Москвы по заявлению ресурсоснабжающей организации вынес судебный приказ о взыскании в солидарном порядке с Иванова Тимура Вадимовича, его бывшей супруги и ее родственников задолженности по оплате потребленного газа…говорится в сообщении
Речь идет о квартире, расположенной в центре Москвы. Сумма долга - 14 778,82 рублей плюс расходы по уплате государственной пошлины.