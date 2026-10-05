Суд взыскал с экс-замминистра обороны Иванова долг за коммунальные услуги

С экс-замминистра обороны Иванова взыскан долг по коммунальным платежам Суд взыскал с экс-замминистра обороны Иванова долг за коммунальные услуги

Москва5 окт Вести.Мировой судья вновь взыскал с экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задолженность по коммунальным платежам. Об этом в MAX сообщает канал судов общей юрисдикции столицы.

Мировой судья судебного участка № 417 района Арбат города Москвы по заявлению ресурсоснабжающей организации вынес судебный приказ о взыскании в солидарном порядке с Иванова Тимура Вадимовича, его бывшей супруги и ее родственников задолженности по оплате потребленного газа… говорится в сообщении

Речь идет о квартире, расположенной в центре Москвы. Сумма долга - 14 778,82 рублей плюс расходы по уплате государственной пошлины.