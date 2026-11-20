Суд взыскал долг по платежам за ЖКУ с футболиста Георгия Джикии Суд обязал футболиста Джикию погасить долг за коммунальные услуги

Москва20 ноя Вести.Задолженность по коммунальным платежам взыскал суд с футболиста Георгия Джикии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в мессенджере МАХ.

Мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево города Москвы по заявлениям столичного регионального оператора вынес судебные приказы о взыскании с Джикии Георгия Тамазовича задолженности по оплате за взносы за капитальный ремонт за две квартиры в размере 88 853,37 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины написали в пресс-службе

Это не первый раз, когда коммунальщики взыскивают с Джикии задолженность через суд. В 2024 году мировой судья судебного участка № 160 столичного района Покровское-Стрешнево вынес два судебных приказа о взыскании долга за ЖКУ с бывшего капитана и защитника "Спартака", ныне защитника московского "Локомотива". Сумму его зазолженности тогда не уточнили.