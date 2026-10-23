Суд частично удовлетворил исковые требования Кирокорова к Shot и "Лайф" Суд обязал Shot и "Лайф" опровергнуть информацию о личных данных Киркорова

Москва23 окт Вести.Савеловский районный суд Москвы рассмотрел иск Филиппа Киркорова к АО "Ньюс Медиа" и "Диджитал Ньюс". Певец требовал защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда и возмещение судебных расходов, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Поводом для иска стали публикации в интернет‑изданиях Shot и "Лайф", в которых сообщалось, что у певца есть задолженность по коммунальным платежам за квартиры — при этом в текстах указывали адреса, площади и другие данные о недвижимости артиста.

Суд удовлетворил исковые требования частично: признал опубликованные сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию говорится в сообщении

Согласно решению суда, ответчики должны разместить на своем официальном ресурсе опровержение — в нем нужно указать, что суд признал недостоверными в том числе данные об адресах, количестве, площади и стоимости объектов недвижимости.

Кроме того, суд постановил взыскать с каждой из компаний по 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также по 7500 рублей на покрытие расходов по госпошлине.