Москва23 октВести.Савеловский районный суд Москвы рассмотрел иск Филиппа Киркорова к АО "Ньюс Медиа" и "Диджитал Ньюс". Певец требовал защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда и возмещение судебных расходов, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Поводом для иска стали публикации в интернет‑изданиях Shot и "Лайф", в которых сообщалось, что у певца есть задолженность по коммунальным платежам за квартиры — при этом в текстах указывали адреса, площади и другие данные о недвижимости артиста.
Суд удовлетворил исковые требования частично: признал опубликованные сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутациюговорится в сообщении
Согласно решению суда, ответчики должны разместить на своем официальном ресурсе опровержение — в нем нужно указать, что суд признал недостоверными в том числе данные об адресах, количестве, площади и стоимости объектов недвижимости.
Кроме того, суд постановил взыскать с каждой из компаний по 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также по 7500 рублей на покрытие расходов по госпошлине.