Никита Джигурда подал в суд на продавцов ростовых фигур с его изображением

Актер Джигурда судится с продавцами ростовых фигур с его изображением Никита Джигурда подал в суд на продавцов ростовых фигур с его изображением

Москва3 сен Вести.Никита Джигурда подал иск в Пресненский районный Москвы к ООО "Интернет Решения" и индивидуальному предпринимателю Татьяне Пузыревой. Об этом сообщил канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" на платформе MAX.

Актер требует взыскать с каждого из ответчиков по 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В Пресненский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Джигурды Никиты Борисовича к ООО "Интернет Решения" и ИП Пузыревой Татьяне Евгеньевне о взыскании компенсации морального вреда говорится в публикации

По мнению Джигурды, его изображение и персональные данные были незаконно использованы при продаже ростовых фигур на одном из маркетплейсов.

Иск пока не рассмотрен по существу.