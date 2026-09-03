Ozon начал скрывать товары с Джигурдой после его иска Ozon скрывает карточки товаров с изображением Никиты Джигурды после иска

Москва3 сен Вести.Маркетплейс Ozon начал скрывать с витрины карточки товаров, на которых присутствует изображение актера Никиты Джигурды. Как сообщили рассказали ТАСС в пресс-службе площадки, это решение принято после получения иска от артиста.

Ранее в четверг представитель Джигурды Сергей Воронов сообщил агентству, что актер подал иск о взыскании 500 тысяч рублей в связи с продажей на маркетплейсе ростовых картонных фигур с его изображением.

Мы работаем в строгом соответствии с законодательством и внимательно следим за ассортиментом на площадке. Получив информацию о данной ситуации, мы уже начали процесс по скрытию соответствующих карточек с витрины заявили в Ozon

В мае Джигурда также подал иск из-за продажи масок со своим изображением. Суд обязал торговавших масками с лицом Джигурды бизнесменов компенсировать ущерб в размере 200 тыс. рублей.