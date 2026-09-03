Джигурда требует 500 тысяч рублей за продажу картонных фигур в интернете

Актер Джигурда подал иск в суд на производителей и продавцов его картонных фигур Джигурда требует 500 тысяч рублей за продажу картонных фигур в интернете

Москва3 сен Вести.Актер Никита Джигурда подал иск о взыскании 500 тысяч рублей на продавцов и производителей ростовых картонных фигур с его изображением, сообщил РИА Новости его представитель Сергей Воронов.

Мы подали иск к маркетплейсу и производителю о взыскании с каждого по 250 тысяч рублей​​​ за продажу ростовых фигур из картона или пластика без разрешения моего доверителя сказал собеседник агентства

Ранее артист отсудил по 100 тысяч рублей у продавцов масок и балаклав с его изображением.

Ранее сообщалось, что государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу фильм украинского режиссера Юрия Ильенко "Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия", так как в нем играет российский актер Никита Джигурда, внесенный в стране в черный список.