Киркоров отсудил у предпринимателя 26 млн за продажу дефектных изделий из камня

Суд взыскал 26 млн с бизнесмена, продавшего Киркорову некачественный товар Киркоров отсудил у предпринимателя 26 млн за продажу дефектных изделий из камня

Москва18 сен Вести.Суд взыскал более 26 млн с предпринимателя, продавшего певцу Филиппу Киркорову дефектные изделия из камня для украшения интерьера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Ленобласти в MAX.

Киркоров заказал у ИП различные изделия из камня в квартиру на Филипповском переулке в Москве. Итоги работы заказчика не устроили говорится в сообщении

В иске отмечается, что товар был некачественным: на нем были сколы, трещины и другие дефекты. К тому же ответчик плохо, с нарушением норм, выполнил работы по установке изделий из камня в единую композицию.

По итогам экспертиз и опроса экспертов суд удовлетворил иск и взыскал стоимость устранения недостатков – 16 328 180 рублей, неустойку по договору – 1 300 000 рублей, штраф – 8 814 090 рублей и госпошлину – 163 720 рублей.