Экс-защитник "Спартака" предстал перед судом в Испании Бывшего защитника "Спартака" Пареху обвинили в мошенничестве с электричеством

Москва29 окт Вести.Бывший защитник московского "Спартака", аргентинец Николас Пареха предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с электричеством, сообщил портал ABC Sevilla. Заседание суда прошло в городе Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья.

Дело возникло из-за жалобы одного из соседей Парехи. Предметом разбирательства, как следует из материала портала, стало наружное электропроводное соединение.

Как утверждает сам футболист, наружное подключение дома к электросети было проведено еще до того, как он приобрел недвижимость. Футболист отметил, что нарушение было замечено после его переезда в дом, впоследствии оно было устранено.

Прокуратура выступила с требованием оштрафовать спортсмена. Пареха ожидает вынесения приговора.