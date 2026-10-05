Барко продлил контракт с московским "Спартаком" до конца сезона-2029/30

Аргентинский футболист Барко продлил контракт со "Спартаком" Барко продлил контракт с московским "Спартаком" до конца сезона-2029/30

Москва5 окт Вести.Московский "Спартак" заключил новый контракт с аргентинским футболистом Эсекьелем Барко до конца сезона-2029/30. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт 27-летнего аргентинского полузащитника с московским клубом был рассчитан до лета следующего года. Игрок перешел в команду из "Ривер Плейт" в 2024 году и с тех пор стал ключевой фигурой состава: на его счету 79 матчей, 23 гола и 19 результативных передач.

В составе красно-белых Барко стал обладателем Кубка России в прошлом сезоне.

16 сентября футболисты московского "Спартака" на своем поле вырвали победу у воронежского "Факела" в концовке матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).