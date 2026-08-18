"Барселона" объявила о подписании контракта с капитаном сборной Испании Родри Лучший футболист ЧМ-2026 Родри подписал 4-летний контракт с "Барселоной"

Москва18 авг Вести."Барселона" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с капитаном сборной Испании и лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года Родри.

Соглашение с 30-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2030 года. По данным портала Transfermarkt, за Родри "Барселона" заплатила английскому "Манчестер Сити" компенсацию в 60 млн евро, при этом сумма трансфера может увеличиться еще на 10 млн за счет бонусов в случае удачного выступления хавбека за "Барсу".

Родри прибыл в столицу Каталонии для подписания контракта с "сине-гранатовыми" вечером 17 августа.

Родри начал взрослую карьеру в "Вильярреале" в 2015 году, в сезоне-2018//19 он выступал на правах аренды за мадридский "Атлетико", после чего летом 2019 года перешел в "Манчестер Сити".

В составе манкунианцев испанец четырежды стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок страны и трижды - Кубок английской лиги. Также он выигрывал с "Манчестер Сити" Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2024 году Родри был признан лучшим футболистом мира по версии France Football и получил приз "Золотой мяч". Является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании. Был признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии ФИФА.