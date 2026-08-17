Капитан сборной Испании Родри объявил о своем переходе в "Барселону" Лучший футболист ЧМ-2026 Родри прибыл подписать контракт с "Барселоной"

Москва17 авг Вести.Полузащитник сборной Испании Родри, признанный лучшим футболистом завершившегося в США, Мексике и Канаде чемпионата мира, сообщил о своем переходе в "Барселону".

Родри, выступавший до последнего времени за английский "Манчестер Сити", 17 августа прибыл в Барселону для подписания контракта с одноименной командой.

Играть за "Барселону" - это мечта. Мы будем бороться за Лигу чемпионов и все остальные трофеи обратился футболист, чьи слова приводит журналист Нил Сола в соцсети Х, к фанатам

Родри не выступал в чемпионате Испании с 2019 года, когда он перешел в "Манчестер Сити" из "Вильярреала". В составе манкунианского клуба 30-летний полузащитник четырежды стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок страны и трижды - Кубок английской лиги. Также он выигрывал с "Манчестер Сити" Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2024 году Родри был признан лучшим футболистом мира по версии France Football и получил приз "Золотой мяч". Является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании. Был признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии ФИФА.