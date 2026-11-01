Москва1 ноя Вести.30 картин и пять редких печатных изданий, которые когда-то принадлежали фирме, подконтрольной бывшему министру обороны Тимуру Иванову, судебные приставы изъяли и передали Минкультуры России. Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

В рамках исполнительного производства в отношении ООО "Гермес-техно" судебные приставы передали в Министерство культуры Российской Федерации 30 картин, 5 печатных изданий…представляющих культурную ценность сказал Аристов

Он уточнил, что в число конфискованных вещей также вошли 9 единиц огнестрельного и 17 единиц холодного оружия, а также 7 транспортных средств.

В прошлом году Генпрокуратура России подала в Пресненский суд Москвы антикоррупционный иск к экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову об обращении в доход государства имущества на 1,2 млрд рублей, в том числе изъятых в ходе обысков денежных средств в рублях и валюте на 333 млн рублей, ювелирных изделий, картин и дорогостоящих часов на 235 млн рублей, объектов недвижимости в Москве, Подмосковье, Тверской области на берегу Волги и в Карелии, 37 автомобилей и мотоциклов элитных марок, оформленных как на него самого, так и на его близких.

В июле 2025 года Мосгорсуд уже отправил Иванова в колонию на 13 лет и выписал штраф на 100 миллионов рублей. Сейчас Симоновский суд рассматривает второе уголовное дело экс-замглавы. Теперь чиновника судят за получение "гигантских" взяток.