Москва17 октВести.Суд в Москве арестовал 40 млн рублей на счете компании "Проопт", которая фигурирует во втором уголовном деле бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Иванова и Александра Фомина были наложены обеспечительные меры на банковский счет ООО "Проопт", на котором находятся 40 млн рублейсказал собеседник агентства
Он добавил, что арестованные средства были возвращены компанией "Русское село" в качестве уплаты процентов и частичного возврата суммы займов.
Тимур Иванов обвиняется в получении взяток на более 1,4 млрд рублей, отмывании денег в особо крупном размере, незаконном хранении и изготовлении оружия.