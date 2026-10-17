По второму делу Тимура Иванова о взятках арестовано еще 40 млн рублей

Суд арестовал по второму делу о взятках Тимура Иванова еще 40 млн рублей По второму делу Тимура Иванова о взятках арестовано еще 40 млн рублей

Москва17 окт Вести.Суд в Москве арестовал 40 млн рублей на счете компании "Проопт", которая фигурирует во втором уголовном деле бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Иванова и Александра Фомина были наложены обеспечительные меры на банковский счет ООО "Проопт", на котором находятся 40 млн рублей сказал собеседник агентства

Он добавил, что арестованные средства были возвращены компанией "Русское село" в качестве уплаты процентов и частичного возврата суммы займов.

Тимур Иванов обвиняется в получении взяток на более 1,4 млрд рублей, отмывании денег в особо крупном размере, незаконном хранении и изготовлении оружия.