Суд прекратил дело по иску Генпрокуратуры об изъятии активов главы FIDE Суд закрыл производство по иску Генпрокуратуры об изъятии активов главы FIDE

Москва15 окт Вести.Тверской районный суд столицы прекратил дело по иску Генеральной прокуратуры об обращении в собственность государства активов президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним компаний.

Разбирательство прекращено после того, как надзорное ведомство отказалось от своих требований, передает РБК из зала суда.

В ходе предварительного заседания судья зачитала поступившее накануне ходатайство заместителя генерального прокурора Ивана Ткачева об отказе от исковых заявлений. Представитель прокуратуры поддержал инициативу коллеги, не став при этом вдаваться в детали мотивов такого решения.

В результате суд снял ранее наложенные обеспечительные ограничения с имущества ответчиков.

Генпрокуратура подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и связанным с ним компаниям 1 октября. Требования распространялись на самого Турлова, компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., V-Empirical Holding Corp., а также на его партнера Аркадия Щукина. Ведомство требовало изъять их российские активы в пользу государства и заблокировать их работу в стране.