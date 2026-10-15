Москва15 октВести.Тверской районный суд столицы прекратил дело по иску Генеральной прокуратуры об обращении в собственность государства активов президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним компаний.
Разбирательство прекращено после того, как надзорное ведомство отказалось от своих требований, передает РБК из зала суда.
В ходе предварительного заседания судья зачитала поступившее накануне ходатайство заместителя генерального прокурора Ивана Ткачева об отказе от исковых заявлений. Представитель прокуратуры поддержал инициативу коллеги, не став при этом вдаваться в детали мотивов такого решения.
В результате суд снял ранее наложенные обеспечительные ограничения с имущества ответчиков.
Генпрокуратура подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и связанным с ним компаниям 1 октября. Требования распространялись на самого Турлова, компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., V-Empirical Holding Corp., а также на его партнера Аркадия Щукина. Ведомство требовало изъять их российские активы в пользу государства и заблокировать их работу в стране.