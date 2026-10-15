Москва15 окт Вести.В Тверском суде Москвы должно было состояться заседание по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур. Однако 14 октября в суд поступило заявление об отказе от исковых требований, подписанное заместителем генерального прокурора Игорем Ткачевым.

14 октября через экспедицию было получено заявление об отказе (от исковых требований), подписанное заместителем генерального прокурора Ткачевым сказала судья в ходе заседания

В начале октября Генпрокуратура подала иск о конфискации активов Турлова и связанных с ним компаний на общую сумму в сотни миллионов долларов. Ответчиками, помимо самого Турлова, выступали Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd, W-Empirical Holding Corp., а также деловой партнер предпринимателя Аркадий Щукин. Беседа по иску должна была пройти 15 октября.

Тимур Турлов в 2022 году отказался от российского гражданства, приняв казахстанское. Он является основателем, мажоритарным акционером и главой Freedom Holding Corp. — финансовой группы, зарегистрированной в США и торгующейся на бирже Nasdaq. В России структуры Турлова были заметным игроком на рынке ценных бумаг, но в июне 2022 года объявили о выходе с российского рынка и продаже активов локальному менеджменту; сделка была закрыта в начале 2023 года, а бывшие активы Freedom в РФ переименованы. На прошлой неделе Турлов был избран главой FIDE. Freedom Holding Corp. имеет подразделения более чем в 20 странах, включая Казахстан, Кипр, Польшу, Испанию, Узбекистан и Азербайджан, и работает в финансовой сфере.