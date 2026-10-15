Адвокат Айвар рассказала, когда не действует иммунитет на единственное жилье

Юрист рассказала, в каких случаях у должника могут забрать единственное жилье Адвокат Айвар рассказала, когда не действует иммунитет на единственное жилье

Москва15 окт Вести.Единственное жилье, являющееся предметом залога, не во всех случаях защищено иммунитетом, его могут изъять. Об этом ИС "Вести" рассказала адвокат Людмила Айвар.

Безусловно, закон предусматривает иммунитет на единственное жилье. Но, к сожалению, когда человек берет ипотечный кредит под залог собственной квартиры, банки могут изъять эту квартиру в случае невыплаты тела долга и процентов пояснила она

С такой ситуацией столкнулась москвичка Мария Кожина, которая взяла кредит и отдала средства человеку, который представился аналитиком в инвестициях. Затем "специалист", получив деньги, перестал выходить на связь.

Добиться через суд того, чтобы ее единственная квартира осталась в собственности, женщине не удалось.

Как отмечает Айвар, в случае, если будет доказано, что при заключении кредитного договора были поддельные документы или установлены иные свидетельства мошенничества, сделку можно оспорить.

Кабальная сделка, кабальные проценты, если будут установлены факты мошенничества, подделки документов при заключении кредитного договора, то этот кредитный договор можно будет попробовать признать недействительным сказала адвокат

В Банке России, в свою очередь, посоветовали гражданам тщательно проверять компании для сотрудничества.

Кроме проверки в официальных реестрах Банка России, следует проверять компанию в предупредительном списке, где публикуется ежедневно информация о тех, выявленных нелегальных проектах и компаниях, которые устанавливаются начальник управления пресечения недобросовестных практик Банка России Евгений Балычев

Ранее в МВД рассказали, что мошенники на протяжении полутора лет регулярно обманывали жителя Москвы и лишили его сбережений.