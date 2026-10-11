Сбербанк помог клиентке не отдать мошенникам 4 млн рублей Сотрудники Сбербанка спасли россиянку от обмана мошенников на 4 млн рублей

Москва11 окт Вести.Сотрудники Сбербанка помогли предотвратить хищение 4 млн рублей у клиентки, которую пытались обмануть мошенники по схеме с "покупкой" квартиры за наличные. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Женщина настаивала на покупке недвижимости за наличные, хотя реальный договор купли-продажи с действующей риэлторской компанией это не предусматривал. В банке проверили данные о покупке и предложили взять паузу, а в проведении операции отказали.

Позже беседе с сотрудниками банка клиентка призналась, что сначала ей пришло сообщение о взломе "Госуслуг", затем "техподдержка" выманила код, а после этого "сотрудники ФСБ" убедили, что деньги нужно срочно спасти. Для этого женщину и заставили разыграть покупку жилья: с риэлтором, осмотром дома и предварительным договором, чтобы в банке не возникло лишних вопросов говорится в публикации

В Сбербанке подчеркнули, что мошенники сейчас не просто звонят, а заставляют свою жертву подготовить легенду, подкрепленную документами, чтобы никто не догадался об обмане.

Поэтому банк всегда проверяет детали и задает вопросы, если есть сомнения, что клиент действует добровольно предупредили в кредитной организации

Ранее сообщалось, что злоумышленники используют контакты близких и коллег в смартфонах для проведения атак социальной инженерии.