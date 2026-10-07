Мэрия Магадана начала проверку из-за возможного появления медведя на кладбище Власти Магадана проводят проверку из-за возможного появления медведя на кладбище

Москва7 окт Вести.Мэрия Магадана проводит проверку после публикаций в СМИ о возможном появлении медведя на кладбище и повреждении могилы недавно похороненной женщины. Об этом ИС "Вести" сообщила руководитель департамента ЖКХ Екатерина Крамник.

Действительно, зафиксировано разрытие могилы, однако никаких останков тела там не видно, никаких остатков гроба тоже. Завтра мы планируем повторно совершить осмотр уже с представителями Госохотнадзора и МВД. Поэтому пока что проходит проверка. Рядом никаких останков не обнаружено сказала чиновница

Специалисты планируют расширить территорию для обследования.

Крамник добавила, что пока точно не установлено, действительно ли это медведь или акт вандализма.

Ранее природоохранная прокуратура начала надзорные мероприятия после появившейся информации о медведе по вопросу регулирования численности медведей в Магадане.